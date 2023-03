Posteggia l'auto e dopo un paio d'ore la ritrova danneggiata: presentata denuncia

Lascia la macchina, una Volvo XC90, posteggiata in via Valerio Villa Reale, a Palermo, e al momento di riprenderla la ritrova tutta striata di bianco, tanto sul lato destro quanto su quello sinistro. Striature, ma non rigature sulla carrozzeria. A presentarsi al commissariato di polizia di Canicattì, negli scorsi giorni, formalizzando una denuncia, a carico di ignoti, per danneggiamento è stato un quarantatreenne di Canicattì. La vettura è risultata essere coperta da polizza assicurativa per questo genere di eventi.

I poliziotti del commissariato, dopo aver raccolto la denuncia, l'hanno subito girata ai colleghi palermitani competenti per territorio. Spetterà a loro, naturalmente, provare - laddove possibile - a identificare l'autore, o autori, del danneggiamento.