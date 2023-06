Posteggia l'auto a pochi passi da casa e al momento di riprenderla non la ritrova: pensionato vittima del furto

Quando aveva posteggiato la macchina, una Fiat Cinquecento bianca, in via Senatore Sammartino non lo ricordava. Certamente erano trascorsi parecchi giorni, durante i quali il pensionato settantacinquenne non aveva avuto necessità di mettersi al volante. Al momento di riprenderla non l'ha però più trovata. L'ha cercata un po' ovunque in zona e quando ha avuto la certezza che la vettura era sparita nel nulla, il pensionato canicattinese non ha potuto far altro che recarsi in commissariato e presentare una denuncia, a carico di ignoti, per furto.

I poliziotti, come procedura esige, hanno controllato l'intera area e si sono sincerati sull'eventuale presenza, in via Senatore Sammartino, di telecamere di videosorveglianza. Impianti che però non sono stati rinvenuti. Le indagini, avviate già da un po', vanno naturalmente avanti. L'obiettivo non può che essere quello di ritrovare l'utilitaria dell'anziano.