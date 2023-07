Posteggia il furgone in pieno centro e qualcuno glielo ruba in neanche mezz'ora

Rubato furgone in pieno centro e in pieno giorno. E' accaduto ad Agrigento e il proprietario del mezzo, un operaio sessantaduenne, non ha potuto far altro, fra incredulità e rabbia, che rivolgersi alla polizia e sporgere denuncia.

L'operaio, in mattinata, ha parcheggiato il furgone in una strada del centro ed è stato ben attento a chiudere a chiave il mezzo. Nonostante fosse consapevole di doversi allontanare per una manciata di minuti, per una rapida commissione, non ha lasciato il furgone aperto. Dopo meno di mezz'ora, però il furgone non c'era più. Qualcuno, senza farsi notare o comunque senza destare sospetti, è riuscito a rubarlo.

La polizia ha avviato le indagini per provare ad identificare l'esperto ladro.