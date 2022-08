Posteggiano in doppia o tripla fila, senza pagare il park card e negli slarghi per i disabili: 100 multe in 3 giorni

Posteggiati in doppia o tripla fila, ma anche negli slarghi contrassegnati dalle strisce blu e senza aver, naturalmente, pagato ed esposto il park card o peggio ancora nei parcheggi riservati ai disabili. Sono stati ben 100 gli automobilisti agrigentini, ma non soltanto, che sono stati sanzionati dalla polizia municipale nell’arco di appena tre giorni. Multe che sono state fatte setacciando il viale Della Vittoria e piazza Aldo Moro, aree dove i parcheggi – contrassegnati dalle strisce blu – sono appunto a pagamento.

Già a metà dello scorso luglio gli agenti della polizia municipale avevano elevato una raffica di multe – ben 25 nell’arco di neanche un quarto d’ora – fra Porta di Ponte e la parte iniziale della via Atenea. Fra queste, allora, anche ad una Maserati che era stata “pizzicata” per l’ottava volta in circa due mesi in divieto di sosta.

Che il centro di Agrigento, molto spesso, e non soltanto la mattina, si trasformi in una vera e propria bolgia, a causa di autovetture lasciate parcheggiate ovunque, non è affatto una novità. Accade anche, purtroppo, il venerdì e sabato sera, da un certo orario – quello tipico della movida – in poi. Ma accade anche in pieno giorno. Tante le proteste, inevitabilmente, da parte di chi non riesce a transitare o di chi non sa proprio come portare via dallo stallo la vettura regolarmente parcheggiata. La polizia municipale, fra mille incombenze, ha aumentato dunque i controlli mirati e nell’ultima tornata il risultato è stato più che allarmante: cento sanzioni in tre giorni. Forse un record. Ma non sarà un caso isolato. Stando a quanto emergeva ieri, i vigili urbani sembrano essere, appunto, intenzionati a continuare su questa linea. E questo per provare ad “educare” gli indisciplinati. Multati una o due volte verranno – concretamente – scoraggiati e cercheranno un posteggio regolare, pagando magari anche se ci sono le strisce blu, anziché lasciare la macchina un po’ come e dove capita.