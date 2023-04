Posteggio "selvaggio" anche a San Leone: la polizia municipale eleva 48 multe

Auto posteggiate in ogni dove anche sul lungomare Falcone-Borsellino di San Leone. Il parcheggio selvaggio non riguarda solo il centro cittadino e la zona attorno alla Valle dei Templi. Anche nel quartiere balneare di Agrigento, martedì, 25 aprile, decine di automobilisti hanno approfittato di un piccolo varco, lasciato per lo scarico merci, tra i piloni collocati lungo il tracciato pedonale e ciclabile, e infischiandosene del cartello riportante l’ordinanza sindacale e dei segnali di divieto, hanno posteggiato le vetture ai bordi della strada. Come se nulla fosse, come se tutto fosse consentito e le norme del codice della strada fossero un optional.

A qualcuno è però costata cara: gli agenti della polizia municipale complessivamente hanno elevato 48 contravvenzioni.

Il controllo, meticoloso e capillare, dello scorso 25 aprile è stato uno dei tanti, anzi tantissimi, che verranno sistematicamente effettuati sia in occasione di ponti e festività varie, ma anche - e soprattutto - in occasione dei weekend