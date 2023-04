Sosta selvaggia nei luoghi della movida e alla Valle dei Templi: 90 multe nel giro di poche ore

Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Che i controlli siano ormai sistematici e capillari è risaputo, ma gli automobilisti continuano ad infischiarsene tanto delle regole, quanto appunto di controlli e sanzioni. E lo dimostrano i fatti. Sabato sera, nei luoghi della movida, sono state elevate - dagli agenti della polizia municipale - 60 multe a quanti hanno lasciato l'auto un po' dove gli è capitato: tanto in doppia o in tripla fila, quanto negli slarghi riservati ai disabili o addirittura in divieto.

Ma sanzioni erano state fatte - ed erano state ben 30 - qualche ora prima dalla polizia provinciale nell'area della Valle dei Templi, soprattutto lungo la Panoramica dei Templi.

Nel giro di poche ore dunque, per parcheggio "selvaggio", sono state fatte ben 90 multe. Sanzioni che si aggiungono alle centinaia e centinaia fatte in questi mesi sempre nelle medesime zone cittadine.