Poste, da oggi si può prelevare denaro dagli Atm anche senza la carta

Da oggi anche in provincia di Agrigento è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta. La nuova funzionalità “cardless” è disponibile in 68 uffici postali e consente di prelevare denaro, facilmente e in pochi passaggi, attraverso le app PostePay e BancoPosta, utilizzando lo smartphone al posto della carta.

"Per prelevare i contanti anche senza la carta - spiega Poste Italiane con una nota -, il cliente dovrà accedere all’app Postepay o BancoPosta e selezionare la voce “Prelievo senza carta”, selezionando contestualmente il tasto 9 sul tastierino dell’Atm. A quel punto sullo schermo del Postamat apparirà un QR Code che dovrà essere inquadrato tramite la fotocamera del proprio smartphone".

Seguiranno poi alcuni passaggi con lo smartphone fino all'erogazione del denaro richiesto. "Lo sportello automatico - prosegue Poste Italiane - può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, e dai possessori di carte Postepay".