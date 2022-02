Poste Italiano: dal 23 febbraio al 1 marzo via al pagamento delle pensioni

Pensioni, ecco il calendario per il pagamento anticipato per il mese di febbraio dei cittadini licatesi.

L'erogazione inizerà mercoledì 23 febbraio e proseguirà fino a martedì 1 marzo, presso gli uffici postali “Licata Centro” di piazza Linares, “Licata 1” di via Colombo e “Licata 3” di via Gela, con questo ordine alfabetico: dalla A alla B mercoledì 23 febbraio; dalla C alla D giovedì 24 febbraio; dalla E alla K venerdì 25 febbraio; dalla L alla O sabato 26 febbraio; dalla P alla R lunedì 28 febbraio; dalla S alla Z martedì 1° marzo.

Per tutti i cittadini over 75 è ancora possibile chiedere il ritiro in contanti alla posta all'Arma dei carabinieri con consegna a domicilio finché sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria.