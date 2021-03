Altri casi di Coronavirus a scuola, chiusi per sanificazione quattro nuovi istituti

Sale la conta degli istituti scolastici chiusi per casi di Covid-19 registrati tra i banchi di scuola o per genitori o docenti contagiati. Il sindaco Franco Micciché, infatti, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per i plessi "Carpi/Mazzini" e di Montaperto dell' "Anna Frank" e del plesso "Don Bosco" della scuola "Quasimodo" da giovedi 25 marzo a sabato 27 marzo.

La decisione è stata presa dopo che al Comune sono pervenute delle note da parte dei dirigenti scolastici che hanno potenziali rischi di contagio per casi di contatto di "alunni conviventi con familiari per i quali è stato già accertato l’esito positivo al tampone molecolare Sars-Cov-2" e, nel caso del plesso "Bosco", anche di un ragazzino positivo al virus, contagiato forse dalla variante inglese.