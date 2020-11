Esito dei tamponi Covid e rifiuti speciali, i sindaci: "Siamo stati abbandonati"

Raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti affetti da Covid e in quarantena fiduciaria a casa, i sindaci che aderiscono all'Ali (Autonomie locali Sicilia), protestano e denunciano come molti cittadini siano costretti a tenere i rifiuti in casa da più di una settimana, con tutti i disagi e i rischi facilmente immaginabili.

"Oggi - dice una nota firmata dal presidente, il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore - assistiamo ancora a una mancanza di prevenzione che ben altrimenti andava programmata con largo anticipo e impegno. I rifiuti prodotti dai positivi al Covid contagiati e in quarantena obbligatoria non vengono ritirati dalle Asp per scarsa consapevolezza del periodo che fortemente sta compromettendo la salute pubblica". I sindaci, tra cui quelli dell'Agrigentino aderenti alla sigla, denunciano di essere stati al momento lasciati "allo sbaraglio", e chiedono che si intervenga a livello regionale, modificando l'ordinanza del presidente Musumeci e potenziando così il servizio offerto dalle Asp e "per sgravare i Comuni di un servizio aggiuntivo che potenzialmente non sono in grado di affrontare almeno sotto il profilo economico oltre che di conferimenti".

In particolare il problema starebbe soprattutto nel fatto che i primi cittadini avrebbero indicazioni precise su come smaltire gli stessi rifiuti, essendo oggi attivo un solo impianto in Sicilia per questo scopo. La raccolta dei rifiuti, in realtà, è ripartita in alcuni comuni nella giornata di ieri, come annunciato ad esempio dall'amministrazione comunale di Canicattì, ma sarebbero oggi ancora diversi i centri dove questo servizio svolto da parte dell'Asp non sarebbe ancora pienamente attivo. Per questo i sindaci di Ali chiedono l'intervento della Prefettura per realizzare "azioni efficaci nella gestione complessiva dell’emergenza".

"Oggi ci sentiamo completamente abbandonati da parte dell'azienda sanitaria provinciale - spiega ad AgrigentoNotizie il presidente Cacciatore -. Abbiamo provato più volte di avere notizie, ma non risponde nessuno: è chiaro che il sistema in provincia è saltato e i sindaci sono stati lasciati in prima linea a confrontarsi con l'emergenza. Oggi non riusciamo ad avere nemmeno piena chiarezza sull'esito dei tamponi: c'è una piattaforma dedicata che però in alcuni casi non è aggiornata anche da un paio di mesi".