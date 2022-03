Coronavirus, tornano a crescere i casi di positività a Castrofilippo: scuole chiuse

Tornano a crescere i casi di positività al Covid a Castrofilippo: scuole chiuse per due giorni per sanificazione.

La decisione è stata presa per le giornate di giovedì e venerdì dal sindaco Franco Badalamenti, che è anche lui in isolamento domiciliare dopo aver contratto il virus. Venerdì scorso anche i locali del municipio erano stati oggetto di un intervento di sanificazione per la presenza di contagi tra gli impiegati dell’ente.

L’Asp nelle scorse ore ha comunicato inoltre all’amministrazione comunale un aumento significativo del numero di positivi.

“Invito i miei concittadini alla prudenza - ha detto il sindaco Franco Badalamenti -. Quando sembrava che tutto stesse tornando alla normalità dopo il picco dei mesi scorsi si registra questa nuova ondata di contagi. Chiunque avesse bisogno di aiuto – conclude il capo dell’amministrazione comunale - può rivolgersi alle Giubbe Verdi oppure alla polizia municipale”.