Ancora positivi al Covid fra ex Provincia e Prefettura: ripartono le operazioni di sanificazione

Ci risiamo. Esattamente per come era già accaduto nella giornata di mercoledì, gli impiegati del Libero consorzio comunale di Agrigento sono stati tutti evacuati dagli uffici per fare largo alle operazioni di sanificazione dell'immobile che ospita l'ex Provincia regionale e la Prefettura. Stamani è arrivata, infatti, la conferma ufficiale che ci sono nuovi, ulteriori, contagiati al Covid-19. E' ripartito subito, è inevitabile che avvenga, l'iter della sanificazione dei locali per evitare il diffondersi del virus fra gli impiegati.

Non è chiaro, non al momento, se gli impiegati di Libero consorzio comunale e Prefettura rientreranno o meno in ufficio dopo le operazioni di sanificazione. E' certa comunque, dopo l'episodio di mercoledì scorso e il nuovo aumento di contagi fra i lavoratori, la presenza di un focolaio. Il che, appare, visto il repentino boom di positivi che si è registrato e continua a registrarsi in provincia, inevitabile.