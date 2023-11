L'asilo della Villa del Sole prende forma, il sindaco Miccichè posa la prima pietra

La riqualificazione della Villa del Sole di Agrigento inizia a prendere forma con la consegna dei lavori per la costruzione della scuola materna e del polo dell'infanzia finanziato dal Miur con i fondi del Pnrr. All'interno del terzo polmone verde del centro cittadino il sindaco Franco Miccichè, unitamente all' assessore Gerlando Principato e all'ex assessore Giovanni Vaccaro, hanno posato la prima pietra dell'opera che avrà un costo complessivo di poco superiore ai 2 milioni e mezzo.

Gli operai del Consorzio stabile Build di Roma avranno a disposizione 450 giorni di tempo per consegnare il complesso alla città: il completamento delle opere è previsto per il 21 febbraio del 2025. Nel parco urbano, che è stato abbandonato da decenni, verranno collocati dei moduli prefabbricati che potranno accogliere 64 bambini. Le linee geometriche e i colori scelti dai progettisti renderanno l'asilo pubblico una moderna struttura che mancava nella futura città Capitale della cultura. A completare la riqualificazione del parco urbano, come annunciato ai microfoni di AgrigentoNotizie dall'ex assessore comuanle Giovanni vaccaro, dalla Regione sarebbe stato approvato un ulteriore finanziamento di 600 mila euro che servirà a restituire decoro alle aree verdi della villa.