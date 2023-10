Portone danneggiato a colpi di bastone, 63enne di nuovo nel "mirino"

Danneggiato a colpi di bastone. Non ci sono dubbi sul fatto che sia stato utilizzato proprio un bastone per danneggiare il portone d'ingresso dell'abitazione di una agrigentina sessantatreenne. E' accaduto nelle scorse settimane (ma la notizia è trapelata soltanto ieri ndr.) nel centro storico della città dei Templi. Sull'episodio, non è però il primo che ha come vittima la donna, stanno indagando i poliziotti. Nulla viene escluso, nemmeno l'ipotesi di un gruppetto di vandali che possa aver preso di mira la donna. Servirà però del tempo per consentire alle indagini di progredire e fare chiarezza sull'inquietante episodio.

Pare che qualcuno durante la notte, ossia mentre il portone di ingresso della residenza veniva bersagliato, abbia sentito dei colpi, dei rumori. La scoperta è stata fatta però soltanto l'indomani mattina. E la sessantatreenne ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla polizia di Stato. Non filtrano indiscrezioni, ma pare che la donna, nel recente passato, sia stata vittima di altri inspiegabili danneggiamenti.