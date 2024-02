Accusato di avere sequestrato e picchiato l'anziana madre: condannato 21enne

Due anni di reclusione per l'accusa di maltrattamenti ai danni dell'anziana madre. La pena inflitta nei confronti di un ventunenne, peraltro sospesa, poteva essere di gran lunga superiore se la donna non avesse ritirato la querela, rendendo improcedibile l'accusa di sequestro di persona.

Il giudice Antonella Ciraulo, inoltre, accogliendo alcuni argomenti difensivi, sollevati dagli avvocati Giuseppe Aiello e Moira Lo Giudice, legali del ragazzo, ha ritenuto che l'ipotesi di maltrattamenti andasse riqualificata in quella, meno grave, di violenze psicologiche e non fisiche.

La vicenda scaturisce da una querela sporta dalla donna nel febbraio dell'anno scorso. Il giovane fu pure arrestato con l'accusa di avere segregato l'anziana in casa per un mese durante il quale sarebbe stata insultata, minacciata e picchiata. Durante il processo, in seguito al ritiro della querela, il giovane ha ottenuto gli arresti domiciliari e, dopo la sentenza, è stato liberato avendo ottenuto la sospensione della pena.

