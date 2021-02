Incidente, auto non assicurate e sanzioni antiCovid: vigili "estinti" ma al lavoro

La polizia municipale sembra essere, ma veramente, una “specie in via d’estinzione”: si è passati da 14, 15 agenti in servizio quotidiano ad un massimo di neanche 6. E in un unico turno, quello pomeridiano, i vigili hanno pizzicato ben 6 autovetture prive di copertura assicurativa (e ad ogni proprietario è stata elevata una sanzione da 868 euro, oltre al sequestro della macchina), è stato rilevato un incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi ed è stato accertato anche che, proprio a bordo di una delle auto che ha avuto il sinistro, c’erano tre persone che si erano spostate in violazione delle prescrizioni antiCovid.

Sono state elevate dunque sanzioni per 533,33 euro a testa. “Solo in un turno è stato ‘offerto’ tutto questo – ha spiegato il comandante della polizia municipale di Porto Empedocle: Calogero Putrone -, con pochissime unità in servizio. E questo si ripercuote sulla serenità di chi lavora, le criticità non mancano. Da un lato siamo in affanno e difficoltà, ma riusciamo a fronteggiare le mille criticità e lo facciamo con sforzi enormi”. E’ una situazione, quella della carenza di organico nei vigili urbani di Porto Empedocle, che va avanti dall’ottobre del 2019.