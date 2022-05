Commercianti in difficoltà, il Comune trasforma l'area di parcheggio a pagamento in sosta libera e a tempo

Non si pagherà più per posteggiare sul lato sinistro di via Roma, nel tratto compreso fra l'intersezione con via Platone e l'intersezione con via Genuardi, né sul lato destro dal civico 18 al civico 28. Lo ha deciso la giunta municipale di Porto Empedocle che ha, di fatto, trasformato un'area di parcheggio a pagamento in un'area di sosta libera, ma a tempo. Sarà possibile infatti sostare per 60 minuti.

L'amministrazione comunale ha tenuto conto, ed ha scelto, delle lagnanze degli esercenti commerciali della zona. I commercianti avevano infatti rappresentato che la loro clientela aveva bisogno di aree di parcheggio per brevi soste e che i parcheggi a pagamento, in prossimità della Ztl di via Roma, non facevano altro che arrecare loro pregiudizio. Per venire incontro agli esercenti commerciali, già fortemente danneggiati dall'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, l'amministrazione di Porto Empedocle - con a capo il sindaco Calogero Martello - ha scelto dunque di trasformare le aree di parcheggio a pagamento in zone di sosta libere, ma appunto a tempo.

La sosta libera e a tempo sarà operativa nella fascia oraria: 9-13 e 16-20 dal lunedì al sabato. Sarà consentita invece la sosta senza limiti di tempo nei giorni festivi e le domeniche.