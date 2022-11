Vede palpeggiare la sorella e stacca a morsi l'orecchio dell'aggressore: condannato a 6 anni di reclusione

Vede, mentre è affacciato al balcone, palpeggiare la sorella, scende in strada e aggredisce, a morsi, un concittadino 43enne. Proprio con un morso, stacca quasi interamente il lobo dell'orecchio destro all'altro. L'episodio, avvenuto per strada a Porto Empedocle, risale al 27 ottobre del 2015. Oggi, il tribunale di Agrigento ha condannato a sei anni di reclusione il fratello della ragazza, un empedoclino di 26 anni (di cui si omettono le generalità complete per non violare la privacy della sorella, presunta vittima di reati sessuali). L'uomo era accusato di lesioni personali gravissime con l’aggravante di avere provocato alla vittima uno sfregio permanente del viso.

L'altro imputato, Pietro Eterno di 43 anni, accusato di aver palpeggiato la ragazza in strada è stato invece assolto.

Il pm Gianluca Caputo aveva chiesto, per entrambi, l'assoluzione.

I due imputati sono stati difesi dagli avvocati Salvatore Collura e Luigi Troja.