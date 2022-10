Guida senza patente e ubriaco: inveisce contro i carabinieri quando gli sequestrano lo scooter, denunciato

Guida senza patente, perché mai conseguita, e in evidente stato di ubriachezza. Incappa, mentre è in sella al ciclomotore Piaggio Liberty, in un posto di controllo dei carabinieri di Porto Empedocle. Quando i militari dell’Arma, non si poteva far altro naturalmente, hanno iniziato a procedere con l’iter del sequestro del mezzo, il trentatreenne di Raffadali ha – secondo l’accusa – iniziato ad inveire contro gli operatori ed ha tentato di ostacolare le operazioni. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Il raffadalese, adesso, dovrà rispondere delle ipotesi di reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché di guisa senza patente.

Avrebbe dovuto essere, per i carabinieri della stazione di Porto Empedocle che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento, un ordinario controllo del territorio. Invece, quella serata di verifiche sulla circolazione stradale, s’è trasformata in un brutto, poiché alquanto concitato, momento. Quando il trentatreenne è stato fermato, per un semplice controllo appunto, è apparso subito ubriaco. Controllati i documenti, è emerso che era privo di patente di guida perché mai conseguita. Dovendo procedere al sequestro del Piaggio Liberty, i militari sono dunque stati oggetto di invettive.