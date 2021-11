Traffico di sostanze dopanti, il figlio scagiona la madre: "Credeva fossero integratori"

"Mia madre non sapeva nulla, credeva si trattasse di integratori. Quando mi ha scoperto, abbiamo litigato tanto che non vivevamo più insieme": Pietro Munisteri, personale trainer empedoclino di 35 anni, finito in carcere venerdì scorso, interrogato dal gip di Treviso, Angelo Mascolo, ha risposto alle domande provando ad attenuare la propria posizione e scagionare la madre.

"Non immaginavo fosse un reato così grave - ha spiegato -, mia mamma non sapeva nulla. Credeva che vendessi integratori".

Versione analoga anche della donna, la bidella 60enne Anna Maria Taormina, residente a Trevignano, ora ai domiciliari. L'accusa, per entrambi, è di avere gestito un ricco traffico di sostanze dopanti con cui rifornivano decine di body builder in tutta Italia e una decina di palestre della provincia di Treviso.

Al termine degli interrogatori, il difensore - l'avvocato Giuseppe Vincuguerra - ha chiesto la revoca della misura per la donna e gli arresti domiciliari per il figlio.

Munisteri, secondo quanto si è appreso nelle scorse ore, risultava formalmente disoccupato e percepiva il reddito di cittadinanza.

La madre, secondo la loro versione, riteneva che le sostanze fossero lecite. Dopo la perquisizione che i due hanno subito in casa loro un anno fa, la donna avrebbe litigato con il figlio comprendendo quello che stava facendo.