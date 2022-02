Agguato a pistolettate in macelleria per vendicare pestaggio, nuova perizia psichiatrica

Nuova perizia psichiatrica per il fornaio Vincenzo Filippazzo, 46 anni, accusato del tentato omicidio a colpi di pistola di uno dei titolari della macelleria di via Garibaldi, a Porto Empedocle. Era stata disposta all'udienza precedente dal giudice Stefano Zammuto dopo che il pubblico ministero Chiara Bisso e il difensore dell'imputato, l'avvocato Luigi Troja, avevano discusso le loro conclusioni.

Lo psichiatra Renato Tona, al quale è stato adesso conferito l'incarico, ha giurato e il 14 giugno riferirà in aula gli esiti della perizia.

A Filippazzo si contesta di avere cercato di vendicare il pestaggio, subito nei giorni del lockdown come rappresaglia per un messaggio audio, diffuso dalla moglie, con cui diffondeva una fake news sul rischio di contagio del Covid nella macelleria. L'uomo non sarebbe riuscito a esplodere i colpi perchè l'arma si sarebbe inceppata.

Lo psichiatra Lorenzo Messina, in precedenza, era giunto alla conclusione che l'imputato "al momento del fatto era totalmente incapace di intendere e volere perchè affetto da disturbo delirante". Tesi che, secondo il pm, che aveva chiesto la condanna a 6 anni e 4 mesi, non sono condivisibili perchè "si fa riferimento a patologie risalenti nel tempo e il tentato omicidio, inoltre, si è verificato due mesi dopo rispetto al pestaggio subito. Un tempo che non giustifica - ha sostenuto il pm - una reazione delirante".

Il difensore dell'imputato, l'avvocato Luigi Troja, aveva invece chiesto l'assoluzione sostenendo che gli accertamenti psichiatrici non potevano che portare a questa conclusione. Il giudice, tuttavia, ha deciso di approfondire la circostanza ordinando una nuova perizia.