"Tentò di uccidere il cognato investendolo con l'auto", chiesta condanna a 9 anni

Nove anni di reclusione per l'accusa di tentato omicidio. Secondo il pubblico ministero Gloria Andreoli, i testi e le perizie hanno provato la responsabilità del trentenne Calogero Donato, accusato di avere tentato di uccidere il cognato Rejes Bellanca, investendolo con la sua auto. Il movente sarebbe legato a pregressi contrasti.

L'episodio è accaduto il primo aprile del 2016 in via dello Sport, a Porto Empedocle. Le versioni dei fatti fornite in aula da imputato e vittima sono diametralmente opposte. Bellanca sostiene di essere stato investito in pieno, alle spalle, mentre andava a trovare la madre e Donato racconta che il cognato, volontariamente, si sarebbe buttato contro l'auto.

Il collegio di giudici presieduto da Alfonso Pinto, per provare a fugare i dubbi, ha disposto una perizia collegiale, affidata al fisico Luigi Simonetto e al medico legale Giuseppe Ragazzi, per ricostruire dinamica e lesioni. "La ricostruzione dei periti - ha detto il pm nella requisitoria - conferma che c'è stato un tentativo di investimento volontario con l'evidente volontà di uccidere".

Richieste a cui si è associata l'avvocato Teresa Alba Raguccia, difensore di Bellanca che, peraltro è pure imputato di minaccia (8 mesi è la richiesta di pena per lui) per le intimidazioni che avrebbe rivolto al cognato dopo il fatto.

"I testi e le perizie - ha replicato l'avvocato Serena Gramaglia, difensore di Donato - confermano solo che c'è stato un impatto che nessuno nega. I testi smentiscono Bellanca e la perizia balistica si sviluppa sulla base degli elementi di conoscenza messi a disposizioni dallo stesso imputato". Il 7 giugno sarà emessa la sentenza.