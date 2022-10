Minacce e pressioni anche su Whatsapp per tentare le estorsioni, le intercettazioni: "Appena sbagliano li ‘nfussunu"

“Non ti devi permettere di scherzare con me e fare … il bastardo con me, perché il bastardo con me non lo puoi fare … Stattene a posto perché tu non sei nessuno mischiato con niente capito?”. E’ questo – stando a quanto riportato nelle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari firmata dal gip Filippo Serio del tribunale di Palermo – il tenore dei messaggi che Giuseppe Migliara, 61 anni, di Porto Empedocle, avrebbe rivolto all’imprenditore edile da cui voleva consegnato il locale dove c’è il bar.

Parole che, per la Dda di Palermo che ha coordinato l’inchiesta e lo stesso gip, “ostentavano la sua determinazione”. E il 14 febbraio del 2020, in un’altra intercettazione, veniva offerta – stando sempre alle ricostruzioni dell’indagine di cui si è occupata la Squadra Mobile – “una chiarissima descrizione del suo pensiero criminale”: “Migliara – scrive il gip – precisava che qualsivoglia attività imprenditoriale dell’imprenditore edile avrebbe dovuto essere da lui preventivamente autorizzata”: “Lui prima che mette un mattonello (lavori in genere) deve dirlo a me capito? Prima che mette un mattonello devo dirlo a me … Lui solo non può fare tutte cose, deve passare sempre da noi ..”.

Il 6 settembre del 2020, invece, lo stesso sessantunenne chiedeva ad un concittadino di accertare se l’imprenditore fosse “appuiato” da qualcuno, “ossia – viene ricostruito dal gip – se avesse la protezione di qualche soggetto ovviamente inserito nel locale contesto criminale mafioso. Al riguardo esplicitava le sue ferme e chiarissime intenzioni criminali violente nei confronti di chiunque si fosse opposto alla realizzazione concreta del suo proposito”: “Non appena loro sbagliano li ‘nfussunu (li seppellisco ndr.)”. Durante l’intercettata conversazione sarebbe stata affermata, ancora una volta, la ferma determinazione – ricostruisce il gip – ad agire con violenza. E lo avrebbe fatto utilizzando queste parole: “E ora, ora a questo gli dobbiamo insegnare com’è che si sta sulla terra, perché se non ci vuole stare, questa è l’ora giusta .. nessuno è intoccabile”.

Toni ed espressione minacciose che Migliara (finito appunto ai domiciliari così come Giuseppe e Filippo Freddoneve, rispettivamente di 34 e 59 anni) avrebbe usato anche con uno degli imprenditori del servizio di igiene ambientale al quale era stato chiesto, e richiesto, l’assunzione di un familiare: “Vedi che a Porto Empedocle ora comandiamo noi. Quindi assumendo …. problemi non ne avrai”. L’imprenditore, a questo punto, - stando alle ricostruzioni fatte nelle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare – bloccava, sull’applicazione Whatsapp, ogni tipo di comunicazione. Seguivano però ulteriori tentativi di interlocuzione e “Migliara inviava una serie di messaggi audio con i quali – ricostruisce sempre il gip – l’indagato si mostrava particolarmente contrariato ed offeso”. Il 13 marzo del 2022 – è stato ricostruito grazie all’inchiesta della Squadra Mobile, che è coordinata dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi – “Migliara sollecitava, ancora una volta, l’assunzione del familiare”: “Ma se tu fai il vago … se tu fai il lavativo e sei vago nelle cose a me non mi interessa, se devi fare il tuo favore a mio .. lo fai! Se lo devi fare! Vedi che devi fare!! Io so che tu lo fai .. perché sei una persona a posto, però il tuo comportamento non mi piace, te lo dico già prima, io sono chiaro va …”.