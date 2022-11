"Tentate estorsioni ad imprenditori": scarcerati due indagati e chiesta riammissione in servizio al Municipio

Scarcerati Filippo e Giuseppe Freddoneve, rispettivamente di 59 e 34 anni, finiti ai domiciliari a metà dello scorso ottobre con l’accusa di concorso in tentata estorsione. Ad impugnare l'ordinanza, dinanzi al tribunale del Riesame di Palermo, è stato, per conto dei suoi assistiti, il difensore di fiducia: l'avvocato Daniela Principato.

Per entrambi gli indagati, il Riesame, in parziale accoglimento della richiesta, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di avvicinamento all'imprenditore, ritenuto persona offesa dall'ipotesi di reato. Gli indagati non dovranno avvicinari all'abitazione, ai luoghi di lavoro o abitualmente frequentati dalla vittima e dovranno mantenere una distanza di almeno 300 metri.

Per Filippo Freddoneve, sempre l'avvocato Daniela Principato, ha già formulato, al Municipio di Porto Empedocle, richiesta di riammissione in servizio. E questo perché "è venuta meno la misura cautelare a suo carico, condizione per la quale - ha scritto il legale - è scaturito il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio".

A metà dello scorso ottobre erano stati posti ai domiciliari – con l’accusa di concorso in tentata estorsione – Giuseppe Migliara di 61 anni, Giuseppe Freddoneve di 34 anni e Filippo Freddoneve di 59 anni. Secondo l'accusa della Procura, con minacciosi messaggi, foto e note vocali avrebbero tentato – provando ad intimidire - di imporre assunzioni di familiari ed amici, ma anche retribuzioni non dovute e rescissione di contratti di locazione. Ad essere presi di mira, dal dicembre del 2019 fino allo scorso agosto sarebbero stati più imprenditori, soprattutto coloro che si occupano della raccolta dei rifiuti. I tre empedoclini furono arrestati, dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, in esecuzione di un’ordinanza cautelare ai domiciliari firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, Filippo Serio. Gip che escluse l’aggravante dell’associazione di tipo mafioso e per questo motivo gli atti dell’inchiesta della Dda di Palermo vennero trasmessi al procuratore della Repubblica di Agrigento, facente funzione, Salvatore Vella. A fine ottobre, il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha rinnovato l'ordinanza cautelare a carico dei tre empedoclini. La vicenda è stata esaminata da un nuovo giudice, che ha confermato in maniera integrale il provvedimento, dopo che il gip di Palermo Filippo Serio aveva appunto escluso l'aggravante del metodo mafioso.

Le ordinanze a carico dei Freddoneve sono state, poi, appunto, impugnate, dinanzi al tribunale del Riesame di Palermo, dall'avvocato Daniela Principato. E la sezione per il Riesame ha sostituito la misura cautelare a loro carico.