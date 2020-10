Struttura realizzata su suolo comunale: scoperto abuso, una denuncia

Una struttura edile di 5 metri per sei, per un totale di circa 30 metri, realizzata – abusivamente – su suolo comunale. Ad accertare il nuovo caso di abusivismo, in centro, sono stati i carabinieri di Porto Empedocle. Chi ha realizzato quella struttura è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento. L’ipotesi di reato è invasione arbitraria di suolo comunale. Anche a Porto Empedocle – stando ai rapporti comunicati al Municipio dagli ufficiali e dagli agenti della polizia giudiziaria in merito ad opere realizzate abusivamente – la “piaga” dei lavori fatti senza alcuna autorizzazione o licenza è tornata a materializzarsi. Lo scorso mese, i carabinieri hanno appunto scovato l’abuso della struttura edile di circa 30 metri quadrati.

Ad agosto, invece, i poliziotti del commissariato “Frontiera” hanno scovato una baracca di lamiera – realizzata sul marciapiede - per riporre attrezzi e cianfrusaglie varie. E in quel caso venne deferito all’autorità giudiziaria un trentenne empedoclino. Mentre a giugno erano stati ben tre i casi di abusivismo scoperti da carabinieri e agenti della polizia municipale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non soltanto Agrigento e Licata, dunque. Ma anche a Porto Empedocle. I controlli realizzati dalle forze dell’ordine consentono di scovare abusi più o meno piccoli, più o meno importanti.