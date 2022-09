Strade, marciapiedi e illuminazione pubblica: dopo anni di disagi appaltati i lavori per contrada Ciuccafa

I lavori sono stati aggiudicati. Sarà la ditta Bredil di Favara, che ha offerto un ribasso del 27,27 per cento sull'importo a base d'asta di 451.958 euro, ad occuparsi dei lavori di urbanizzazione primaria di contrada Ciuccafa a Porto Empedocle. Dopo anni ed anni di ritardi, promesse e diritti negati i residenti vivranno in un quartiere degno di essere chiamato tale.

Ad annunciare il finanziamento di oltre 613 mila euro, ottenuto dal ministero dell'Interno, alla fine di febbraio dell'anno scorso, era stato l'allora sindaco Ida Carmina. I soldi - complessivamente 613.920 euro - serviranno per realizzare strade, marciapiedi e impianti di illuminazione pubblica in una zona che, seppur densamente abitata, è sempre rimasta senza i servizi necessari. Durante la stagione delle piogge, infatti, le strade di Ciuccafa si trasformavano in stagni e i disagi e le proteste erano veramente innumerevoli.

Il Comune, dopo aver ottenuto i fondi, si è occupato di invitare almeno 5 ditte. Sono state invece ben 7 - tutte dell'Agrigentino - quelle che hanno partecipato alla procedura e alla fine l'appalto è stato, definitivamente, aggiudicato all'impresa di Favara. Adesso, giusto i tempi tecnici, contrada Ciuccafa potrà trasformarsi in un cantiere a cielo aperto.