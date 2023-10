Lo stop al gasdotto di Porto Empedocle, Legambiente: "Progetto anacronistico"

Legambiente interviene all'indomani della notizia dello stop, da parte del Tar, alla realizzazione di un gasdotto a servizio del rigassificatore di Porto Empedocle.

"Una buona notizia per la Sicilia - si legge in una nota -. L'opera non è più autorizzabile in quanto la dichiarazione di pubblica utilità è diventata inefficace, e il 7 settembre è stata respinta la richiesta di un'ulteriore proroga dell'autorizzazione paesaggistica".

"Il rigassificatore di Porto Empedocle - dichiarano Anita Astuto, responsabile Energia e clima di Legambiente Sicilia e Daniele Gucciardo del circolo Legambiente Rabat di Agrigento - insieme a tutti gli impianti e infrastrutture per il gas fossile, è ormai anacronistico poiché continuerebbe a promuovere l'estrazione e la combustione di gas per riscaldare o generare energia elettrica. Questo ritarderebbe il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione per la nostra regione e il nostro Paese".

Legambiente ricorda che si era già opposta all'opera, "evidenziando anche conflitti evidenti e insormontabili con i vincoli di tutela paesaggistica, idrogeologica e archeologica".