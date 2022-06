Viene colto da malore mentre è nel cantiere ferroviario: carabinieri salvano guardia giurata

E' soltanto grazie al tempestivo, anzi fulmineo, intervento dei carabinieri della stazione di Porto Empedocle se una guardia giurata, in servizio al cantiere ferroviario di via Lincoln, non ha rischiato la vita. Il cinquantunenne, residente a Castrofilippo, è stato, all'improvviso, colto da malore. Essendo solo, l'uomo ha avuto la forza e la lucidità di chiamare, con il cellulare, la stazione dei militari dell'Arma. E la "risposta" dei carabinieri è stata, di fatto, immediata: chi ha risposto al telefono aveva capito infatti che non c'era neanche un secondo di tempo da perdere.

Non appena i militari dell'Arma della stazione di Porto Empedocle, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, sono giunti al cantiere ferroviario di via Lincoln, hanno trovato il cinquantunenne: era per terra e privo di sensi, vicino ai bagni chimici del cantiere. Era stato, nel frattempo, allertato il 118 affinché inviasse, e rapidamente, un'autoambulanza. Quando i carabinieri hanno trovato la guardia giurata, senza attendere l'arrivo dei sanitari del 118, hanno proceduto subito alla rianimazione del cinquantunenne. La situazione clinica sembrava, infatti, molto seria.

Gli operatori del 118, arrivati in via Lincoln, hanno caricato l'uomo sull'ambulanza e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". La guardia giurata è stata ricoverata. Per sua fortuna, e forse anche grazie al fulmineo intervento dei carabinieri della stazione di Porto Empedocle, non è in pericolo di vita.