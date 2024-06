Statale 115 Ter di Porto Empedocle: arriva il semaforo, divieto di sorpasso e limite a 40 km/h

Semaforo che levi, semaforo che metti. Non c'è pace per la viabilità di Porto Empedocle. Se fino ad ieri era stato tirato un sospiro di sollievo per l'annuncio della totale riapertura al traffico della statale 115, in zona Ciuccafa: quella che sovrasta Marinella e Lido Azzurro -, dalle 10 di domani arriva un nuovo semaforo sulla statale 115 Ter “Di Porto Empedocle” dove sarà attivo il senso unico alternato regolato appunto mediante impianto semaforico, nel tratto compreso tra i km 0,200 e 0,400. Ad annunciarlo è stata l'Anas che ha aggiunto: "Nel tratto interessato, il limite massimo di velocità sarà di 40 km/h e ci sarà il divieto di sorpasso".

"Il provvedimento si rende necessario per l’esecuzione in sicurezza di lavori sulla corsia di sinistra della statale - spiega sempre l'Anas - . Sarà presente opportuna segnaletica orizzontale temporanea indicante obblighi, divieti e limitazioni". Certo non si tratta del tratto di statale che collega Porto Empedocle con Realmonte e Siculiana, dando accesso ai lidi balneari della costa. Ma è pur sempre un tragitto, questo della statale 115 Ter, che, specie durante il periodo estivo, viene utilizzato dagli agrigentini.