"Ti rovino, sei una palla di lardo usa e getta": 58enne condannato per stalking alla moglie

Un anno di reclusione per l'accusa di stalking: la pena, inflitta per dei presunti atti persecutori di cui ne avrebbe fatto le spese la moglie, sarà sospesa a una condizione: l'imputato - un 58enne di Porto Empedocle - dovrà frequentare un percorso di natura psico-riabilitativa, stilato dall'Asp, "finalizzato al recupero personale e alla prevenzione di condotte analoghe" per otto mesi.

Queste le decisioni del giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Alessandro Quattrocchi, nei confronti dell'imputato accusato dalla moglie, con cui è separato di fatto, dell'accusa di stalking. I fatti contestati sono compresi fra il settembre del 2014 e il marzo dell'anno successivo.

L'imputato, che ha nominato come difensore l'avvocato Giuseppe Scozzari, avrebbe ripetutamente perseguitato la donna con minacce, insulti e comportamenti molesti. La donna sarebbe stata più volte insultata con aggettivi che facevano riferimento alla sua stazza ("palla di lardo usa e getta", "grassona", "gummuni", "chiattosa") e la finalità sarebbe stata quella di reclamare maggiori contatti con il figlio che, a suo dire, gli veniva sottratto.

La donna, che gestisce un negozio di ottica, sarebbe stata seguita mentre era al lavoro e avrebbe ricevuto numerosi sms dal contenuto molesto. L'imputato, inoltre, sempre secondo l'accusa, avrebbe molestato la donna insultandola pesantemente ("putt..", "tr..") e minacciandola di rovinarla, di farle chiudere l'attività e ridurla in miseria.

La donna sarebbe stata pure raggiunta e insultata per strada e molestata mentre si trovava in auto. Il giudice ha condannato l'imputato pure a risarcire la moglie che si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Teresa Alba Raguccia.