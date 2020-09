Sprofonda la strada, passanti a rischio: interdetto il transito

Inibito al transito pedonale e veicolare il tratto di via del Pero, nei pressi dell’intersezione con via Santa Croce. A firmare l’ordinanza – che avrà validità fino a quando non si provvederà alla messa in sicurezza del tratto di strada – è stato il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina. Ai funzionari del Comune è stata data indicazione di posizionare, dove necessario, ulteriore segnaletica per indicare l’intransitabilità della tratto viario.

Nei giorni scorsi, la polizia municipale di Porto Empedocle, assieme ai tecnici del Municipio, ha accertato che il tratto di strada, nella parte sottostante, si è di fatto svuotato. Un cedimento non prevedibile, forse imputabile alla recente ondata di maltempo, che però ha messo a rischio i passanti. Ecco, dunque, che per evitare pericoli alla pubblica incolumità, essendoci un elevato rischio di ulteriori cedimenti, il sindaco Ida Carmina ha firmato l’ordinanza che chiude il transito tanto pedonale quanto veicolare. E’ risultato, del resto, impossibile garantire il transito su una sola corsia di marcia.