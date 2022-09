Fuma spinello in piazza, scatta il controllo e saltano fuori 48 grammi di hashish: denunciato sedicenne

E’ stato fermato, e controllato, mentre, assieme ad un amico, in piazza Attilio Barbera, fumava uno spinello. Scattata, inevitabilmente, la perquisizione personale, lo studente empedoclino sedicenne è stato trovato in possesso di 48 grammi di hashish. Ed è per questo motivo che è stato subito denunciato, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo, per l’ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Ad effettuare il controllo ai due giovani sorpresi a fumare uno spinello, durante un ordinario pattugliamento del territorio, sono stati i carabinieri della stazione cittadina, che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento. Trovati, appunto, con in mano lo spinello, i militari dell’Arma hanno prima fatto scattare la perquisizione personale, ad entrambi i ragazzi, e poi quella domiciliare. L’ispezione nell’abitazione, di entrambi gli empedoclini, ha dato esito negativo. Quella personale, a carico del sedicenne studente, ha invece appunto dato esito positivo e sono stati sequestrati 48,10 grammi di sostanza stupefacente: hashish per la precisione.

I carabinieri di Porto Empedocle, così come quelli dell’intera compagnia di Agrigento, è da mesi e mesi ormai che si occupano di monitorare le maggiori aree di aggregazione giovanile per prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti e il consumo. E nella maggior parte dei casi, proprio questi controlli hanno sempre permesso di bloccare – tanto a San Leone, ad esempio, quanto altrove – cessioni di “roba” o consumazione di sostanza stupefacente.