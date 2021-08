Villetta Bellavista, spazzatura ovunque e attrezzature distrutte: scatta la protesta

I residenti: "La notte viene frequentata da giovani per ubriacarsi e far uso di sostanze stupefacenti"

Spazzatura ovunque e panchine e attrezzature ludiche per bambini distrutti. E' immersa nel totale degrado la villetta Bellavista, a Porto Empedocle, che la notte viene frequentata - secondo quanto raccontano alcuni residenti della zona - da giovani per ubriacarsi e far uso di sostanze stupefacenti.

"Non ci sono controlli e nessuna pulizia o manutenzione. Siamo allo sbando totale" - denunciano gli abitanti - . Una "denuncia" che, di fatto, è indirizzata ad accendere i riflettori affinché si possa recuperare quello che era un angolo verde incantevole, utilizzato dai bambini, ma non solo.