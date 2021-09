"Si sparò dopo non aver superato il concorso in polizia": disposta autopsia e indagato l'amico minorenne

Il giovane, che era in compagnia del ventiseienne, è stato iscritto nel registro degli indagati per "omicidio del consenziente"

"Omicidio del consenziente". E' per quest'ipotesi di reato che un minorenne nisseno è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minori di Palermo. Il "caso" è quello del ventiseienne nisseno che lo scorso 25 agosto venne trovato morto sulla spiaggia di Punta Grande, tra Porto Empedocle e Realmonte.

Il ventiseienne era in compagnia dell'amico minorenne sul quale - per accertare le responsabilità del reato - si sono concentrate le indagini dei carabinieri di Porto Empedocle e di Caltanisetta.

La Procura della Repubblica del tribunale di Palermo ha conferito incarico al consulente tecnico Antonina Argo, in servizio all'Istituto di Medicina Legale dell'università di Palermo, che presterà giuramento stamattina, per accertare, con l'esame autoptico che si terrà nel pomeriggio, alla sala mortuaria dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, cause, mezzi ed epoca della morte del ventiseienne, eseguendo i necessari prelievi, anche tossicologici, esami di laboratorio e rilievi fotografici. All'inchiesta spetterà accertare - e potrebbe rivelarsi determinante l'autopsia - se il ventiseienne s'è sparato da solo o se invece s'è fatto sparare, chiedendoglielo, dall'amico minorenne che, adesso, è appunto indagato.

I familiari della vittima, quali persone offese, hanno affidato la difesa all'avvocato Rosario Didato ed incaricato, quale consulente medico-legale di parte: Nunzia Albano di Palermo.