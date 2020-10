Marijuana in tasca e hashish a casa, arrestato studente di 19 anni

Controllato per strada è stato trovato in possesso di tre grammi di marijuana. “Roba” che avrebbe anche potuto essere considerata per uso personale. Ma i carabinieri della stazione di Porto Empedocle, come sempre avviene in casi del genere, hanno subito messo a segno anche una perquisizione domiciliare. E a casa dello studente diciannovenne sono stati trovati altri 24 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 200 euro: soldi ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

E’ dunque per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i militari dell’Arma hanno arrestato, in flagranza di reato, il giovane studente empedoclino. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il ragazzo – che non aveva mai avuto problemi con la giustizia – è stato posto, in attesa dell’udienza di convalida, agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Appena una settimana prima, sempre a Porto Empedocle, i carabinieri hanno pizzicato un diciassettenne in possesso di 30 dosi – per un totale di circa 10 grammi – di hashish. Scattò, allora, la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo.