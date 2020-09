Sospeso l'affidamento in prova, 37enne arrestato e portato in carcere

Sospesa la misura alternativa dell'affidamento in prova. Empedoclino di 37 anni finisce in carcere. Ad eseguire il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza di Agrigento - decreto che prevedeva, appunto, la sospensione della misura della pena alternativa - sono stati i poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle. D. R. G., con precedenti per maltrattamenti e detenzione illegale di armi, - hanno reso noto dalla Questura - è stato arrestato e accompagnato alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo".

