Tensostruttura di Porto Empedocle, unico l'appello: "Va chiusa, non è questa l'accoglienza"

L'assessore regionale per la Salute Ruggero Razza, dopo aver preso parte alla presentazione del nuovo commissario dell'Asp di Agrigento, ha effettuato una visita alla tensostruttura di Porto Empedocle adibita a centro di primissima accoglienza per migranti. Accanto a lui anche il presidente della commissione Salute dell'Ars Margherita La Rocca Ruvolo e il presidente della IV commissione Giusy Savarino. Presente anche il deputato Matteo Mangiacavallo. Ad accogliere i rappresentanti istituzionali della Regione, il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, il suo vice Salvatore Urso, l'assessore Calogero Conigliaro e il medico Franco Micciché.

"All’interno abbiamo trovato un caldo soffocante e condizioni igienico-sanitarie pessime. Altro che accoglienza. Questa è non-accoglienza, modello esemplare! Occorre che il governo nazionale trovi soluzioni adeguate e soprattutto accettabili sul piano igienico-sanitario, così si mette a rischio la salute dei migranti e delle nostre comunità - ha detto il deputato Margherita La Rocca Ruvolo - . In particolar modo in questo periodo di emergenza sanitaria, servono strutture capaci di ospitare i migranti in condizioni di massima sicurezza sia per tutelare loro sia per tutelare gli operatori socio-sanitari e le forze dell’ordine in prima linea".

"Non si arretra di un millimetro. Per il rispetto della dignità di ogni essere umano e per la sicurezza del territorio, quest'area va chiusa" - ha detto il vice sindaco di Porto Empedocle: Salvatore Urso.