La prof sindaco si fa piastrare i capelli durante la lezione, alunno la riprende e il video diventa virale

E' successo tutto in una scuola superiore, la docente protagonista è l'esponente del Movimento Cinque Stelle Ida Carmina

Una giovane piastra i capelli alla docente, seduta in cattedra, durante una lezione. C’è un video che rimbalza – ed è ormai diventato virale – su Whatsapp. Immagini che, goliardicamente, sono state realizzate, di nascosto, da qualche studente con lo smartphone. E così mentre la prof continua a spiegare la lezione, una allieva “parrucchiera” le piastra i capelli. La professoressa in questione è Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle del Movimento Cinque Stelle. E nella città marinara, nelle ultime ore, non si parla d’altro che proprio di quel video amatoriale.