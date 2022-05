Falcone, Borsellino e Livatino quotidianamente sotto gli occhi degli studenti: inaugurati i murales

D'ora in avanti gli studenti avranno quotidianamente sotto gli occhi le immagini - e il significato che hanno avuto come uomini e come professionisti - dei giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino. Sono stati inaugurati oggi i murales realizzati su due pareti della scuola primaria "Falcone e Borsellino" di Porto Empedocle. Il grande ritratto dei magistrati palermitani fieri, sorridenti e complici, è stato ispirato al celebre scatto fotografico di Tony Gentile ed è stato realizzato dall?associazione amici di LucArtigianato - Artisti Decoratori liberi.

Si tratta di opere d'arte in grado di coniugare bellezza e impegno sociale in un luogo, come solo può essere una scuola, dove l'educazione dei giovani ai valori civili della legalità e di cittadinanza assume un ruolo di primissimo piano. Fra le istituzioni presenti anche il procuratore capo, facente funzione, Salvatore Vella che ha parlato agli studenti.