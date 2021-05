Sorveglianza sanitaria anti-Covid finita: sbarcano 249 migranti dalla "Allegra"

Sono 249 i migranti che hanno concluso la sorveglianza sanitaria anti-Covid sulla nave quarantena "Allegra" e che, dopo l'esito negativo del tampone di controllo, stanno sbarcando sul molo di Porto Empedocle. Di questi, 44 - su ordine del questore di Agrigento - dovranno lasciare il territorio italiano nel giro di pochi giorni, mentre gli altri andranno nei centri d'accoglienza dell'isola.

Al molo di Porto Empedocle è ancorata anche la nave quarantena "Adriatico" che viene, in queste ore, sottoposta a verifiche da parte della Capitaneria di Porto Empedocle per essere rimessa in attività dopo la scadenza e il rinnovo del contratto.

I 249, a piccoli gruppi, dopo lo sbarco dalla nave quarantena "Allegra" sono stati portati - come da procedura - alla tensostruttura della Protezione civile che è attigua alla banchina portuale e gli è stato appunto notificato l'ordine di allontanamento oppure che dovevano essere trasferiti in altre strutture d'accoglienza.