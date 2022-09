Scagliano sassi e bottiglie di vetro contro i distributori di un self-bar: due denunciati

Scagliano sassi e bottiglie di vetro contro i distributori di bevande di un self-bar di via Dello Sport. E nel giro di poche ore, grazie all’acquisizione e visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri della stazione di Porto Empedocle riescono ad identificare, e denunciare alla Procura della Repubblica di Agrigento, i due presunti responsabili. Un sessantenne nullafacente e un cinquantaquattrenne disoccupato, entrambi di Porto Empedocle, dovranno adesso rispondere delle ipotesi di reato di danneggiamento e tentato furto.

L’indagine dei militari dell’Arma è stata, di fatto, assai rapida. Acquisita la denuncia del responsabile della ditta che rifornisce il self-bar, gli investigatori hanno subito proceduto alla verifica sulla presenza di eventuali impianti di videosorveglianza. Le telecamere, questa volta, non soltanto c’erano. Ma sono anche tornate utili. Hanno permesso infatti d’accertare che i due empedoclini, alle tre circa del 17 settembre, avrebbero scagliato contro due distributori automatici di bevande delle grosse pietre e delle bottiglie di vetro che hanno trovato in zona. Unico e solo l’obiettivo: mandare in frantumi le vetrate per appropriarsi delle bevande custodite e poste in vendita.