La maggior parte delle multe non è stata pagata, al via riscossione coattiva anche a Porto Empedocle

La maggior parte delle sanzioni del 2020 - non è stato specificato quante siano effettivamente - elevate, dagli agenti della polizia municipale, per il mancato rispetto del codice della strada non sono state pagate in misura ridotta entro 60 giorni. Il Comune di Porto Empedocle, esattamente come ha già fatto Agrigento e fanno tutti i Municipi, ha avviato l'iter per la riscossione coattiva. Si cerca di recuperare le somme iscritte al ruolo. Complessivamente si tratta di 89.275 euro, di cui 55.201 euro è il complessivo ammontare delle contravvenzioni.