Da Porto Empedocle a Menfi e Santa Margherita: notte di incendi in provincia

Il caldo fuori stagione e il vento alimentano gli incendi. Tre roghi sono stati spenti nelle ultime ore in provincia di Agrigento: il primo intervento ha riguardato Santa Margherita del Belice.

Un secondo incendio è divampato a Porto Empedocle, nella zona di via Garibaldi, vicino al centro abitato. I pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona prima che si rendesse necessario evacuare le abitazioni.

Nella notte un altro incendio è scoppiato nei pressi del centro abitato di Menfi. Anche in questo caso il rogo è stato domato in tempo e non è stato necessario sgomberare le case.