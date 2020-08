Fallisce il recupero del portellone, il "malandato" Sansovino a Porto Empedocle

Il traghetto "Sansovino" che, lunedì scorso, in fase di disormeggio dal porto di Linosa, ha perso il portellone centrale, è arrivato a Porto Empedocle. Si tratta, tecnicamente, di una "sosta inoperosa per avaria". Per come annunciato dalla compagnia Caronte & Tourist, la motonave andrà, adesso, in cantiere per "lavori di riparazione di una certa importanza". La stessa compagnia ha parlato di un "fermo in cantiere non brevissimo".

Intanto, il portellone centrale della motonave resta in fondo al mare, davanti al porto, di Linosa. Il recupero è stato tentato, e ritentato, con i palloni. Ma è fallito e, adesso, s'attende l'arrivo di un pontone con la gru per recuperarlo.

