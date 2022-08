Bimbi di 5 e 6 anni rischiano di annegare: salvati dai baywatch della coop Ulisse

Due bambini di 5 e 6 anni di Serradifalco sono stati salvati da un sicuro annegamento, nelle acque della spiaggia del Caos, dai baywatch della cooperativa Ulisse. I bagnini si sono accorti di quei due piccoli che erano a circa 100 metri dall'arenile, dove la profondità è di circa 3 metri, spinti al largo dal vento di Scirocco. A mobilitarsi sono stati Calogero Sedino, presidente della cooperativa Ulisse, e l'assistente bagnanti Pietro Cavataio. I due sono riusciti a recuperare i piccini che erano già violacei. Dal vicino stabilimento balneare, con il pattino, è sopraggiunto anche Daniel Camporeale che ha contribuito al buon esito del soccorso in mare. I piccini, una volta recuperati, sono stati restituiti ai genitori.

Tutto è accaduto in un tratto di spiaggia libera, non servito da bagnini, di Porto Empedocle. Il caso ha voluto che a poche decine di metri, in territorio di Agrigento, vi fosse la postazione della cooperativa Ulisse che s'è aggiudicata l'appalto.