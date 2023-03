Non c'è pace neanche per i santi: rubate le offerte di San Calogero

Non c'è pace, neanche per i santi. A Porto Empedocle sono state rubate le offerte di San Calogero, alla casa portuale.

Qualcuno, a quanto pare in pieno giorno, quando la casa portuale resta aperta per consentire ai fedeli una preghiera o un momento di raccoglimento, è riuscito a intrufolarsi ed ha portato via appunto le offerte. Pochi spiccioli certo, ma il sacrilego furto ha indignato gli empedoclini.