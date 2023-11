Ristrutturano palazzo con il bonus del 110%, ma senza autorizzazioni: due denunce e cantiere sequestrato

Stavano effettuando la ristrutturazione di un'intera palazzina con il bonus del 110 per cento. Mancavano però le autorizzazioni. Un "piccolo" dettaglio che ha fatto scattare due denunce e il sequestro dell'intero cantiere edile. E' accaduto nel centro storico di Porto Empedocle, realtà dove la polizia municipale - nonostante sia ridotta ai minimi termini - continua ad effettuare controlli su controlli per reprimere gli abusi edilizi. E lo fa assieme ai carabinieri della stazione cittadina.

Durante i diversi controlli, realizzati negli ultimi giorni in varie zone del paese, ieri, è stato ispezionato un cantiere edile allestito per la ristrutturazione, con il bonus del 110 per cento, di un palazzo. Accertata la mancanza di autorizzazioni, al cantiere sono stati apposti i sigilli: è sotto sequestro, mentre l'amministratore e il responsabile del cantiere sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento. I due empedoclini cinquantenni dovranno, adesso, rispondere dell'ipotesi di reato di abusivismo edilizio.