Rigassificatore di Porto Empedocle, la Regione "tentenna" sulle autorizzazioni

Rigassificatore di Porto Empedocle, il rinnovo delle autorizzazioni ad Enel da parte della Regione potrebbe non essere così automatico come molti pensavano.

A far tirare un sospiro (temporaneo) di sollievo ai sostenitori del "no" all'opera è stata una dichiarazione diffusa dal Giornale di Sicilia da parte del governatore Schifani che, in un complessivo attacco alla burocrazia pubblica, ha raccontato un retroscena.

"L'Enel - ha detto - era titolare di una concessione e ha chiesto la proroga delle autorizzazioni c'erano delle autorizzazioni. Mi sono dato da fare per capire. Ho chiesto due volte, poi ho interpellato il dipartimento Energia. Ieri ho ricevuto un appunto a firma del direttore anche se lui non c'entra perché è in quel ruolo da quindici giorni. Sono due pagine di osservazioni in cui si spiegano i motivi della non concedibilità della proroga e anzi si sottolinea che ci vuole una norma nazionale. Questa è la burocrazia".

Quindi, ad oggi, un rinnovo delle autorizzazioni appare come un'ipotesi non immediata anche se, commentano dai movimenti antirigassificatore, è sempre meglio non abbassare la guardia.