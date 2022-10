Lanciatori seriali e abbandono di materiale di risulta davanti casa: raffica di sanzioni della polizia municipale

"Lanciatori serali", ma anche empedoclini che non si sono curati di depositare materiale di risulta vicino alle abitazioni dove erano in corso dei lavori. Sono una decina, forse pure qualcuna in più, le sanzioni - da ben 600 euro a testa - elevate negli ultimi giorni dalla polizia municipale di Porto Empedocle. Fra questi anche ad una pescheria del centro storico.

E in un caso, i vigili urbani hanno elevato 650 euro perché i punti violati sono stati due.

La polizia municipale ha l'organico assottigliato fino all'osso: sono in sette più il comandante. Ma dei sette soltanto due sono a tempo pieno, gli altri cinque agenti sono a cinque giorni settimanali.

Nonostante la carenza di personale, gli agenti non si tirano mai indietro e, negli ultimi giorni, appunto, si stanno premurando - oltre che garantire decoro e legalità in città - di far rispettare la nuova ordinanza sindacale in materia di gestione dei rifiuti urbani. Il sindaco Calogero Martello ha infatti revocato l'ordinanza dello scorso aprile ed ha disposto che i rifiuti urbani, in base alla tipologia, potranno essere esposti per le utenze domestiche e non domestiche che, dalle ore 20 alle 6. Le utenze non domestiche, come bar, pasticcerie, caffetterie, gelaterie, pizzerie, tavola calda, paninerie e piadinerie, friggitorie, rosticcerie, pub, bistrot, stabilimenti balneari, alberghi, affitta camere e B&B e ogni altra attività di somministrazione di alimenti e bevande con posti a sedere - lungo le vie Roma, Colombo, IV Novembre, Empedocle, Platone, Molo di Levante, Crispi, Gioeni, Fede, Urso, 25 Maggio, Inclima, Malato, Marullo, Molo, Nereo, Marinella, Marconi, La Porta, piazze Roma, Italia, Chiesa Vecchia, Salita Chiesa, lungomare Pirandello e Nettuno e zone Lidi, nonché statale Sud Occidentale Sicula 115 3 E - dalle ore 23 alle 6.