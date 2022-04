Rientra la protesta di Moncada, l'imprenditore: “L’ho fatto perchè voglio essere ascoltato”

L'imprenditore ha spiegato le ragioni del suo gesto in una conferenza stampa dove ha ricostruito gli otto anni di indagini a suo carico

“Sono salito su quel tetto non perchè voglio trattamenti preferenziali ma perchè voglio essere trattato da cittadino come tutti gli altri, vi chiedo scusa il mio obbiettivo era quello di essere ascoltato”. Così l'imprenditore agrigentino Salvatore Moncada ha giustificato la plateale protesta che in mattinata lo ha portato a salire sul tetto della foresteria della sua azienda.

Dopo l'estenuante opera di mediazione telefonica attuata dai dirigenti della Questura di Agrigento, con l'ausilio di un'autoscala dei vigili del fuoco, l'imprenditore è sceso dal tetto e in una conferenza stampa fiume ha spiegato le sue ragioni. Più volte ha detto di sentirsi perseguitato e più volte ha ripetuto di non essere ascoltato dalle istituzioni, ecco dunque il vero motivo della protesta.